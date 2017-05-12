Сегодня популярная актриса Настасья Самбурская стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Ее сопровождал коллега по спектаклю «Салемские Ведьмы» Владимир Яглыч.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Май 11 2017 в 5:57 PDT

Актеры рассказали о своих эмоциях, связанных с премьерой в их театре. Для Владимира это — долгожданное возвращение на подмостки, ведь в последнее время он был занят в основном в фильмах и сериалах. Не обошлось и без вопросов про Instagram и Ольгу Бузову.

Публикация от yaglych (@yaglych)Май 11 2017 в 2:18 PDT

Иван признался, что давно следит за творчеством Настасьи и помнит ее небывалую популярность в этой социальной сети. Но в связи с разводом Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, ориентиры сместились, и теперь все больше пользователей следит за жизнью бывшей ведущей «Дома-2».

На вопрос ведущего о том, как сама актриса отреагировала на это событие, Самбурская ответила: «Траур трехдневный был, до сих пор иногда плачу, просыпаюсь в холодном поту — как же так». «Нам становится тесно в одном инстаграме», — отметила она, на что Ургант подал идею создать новую соцсеть для Ольги. Настасья предложила назвать ее «бузограм».

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Май 11 2017 в 10:32 PDT

Речь зашла и о спортивных увлечениях актрисы. Выяснилось, что интерес к единоборствам возник у нее не просто так: в школе Настасья отчаянно дралась с мальчишками. «Я ломала оловянные кольца об лица», — шокировала она присутствующих.

Кажется, Ольге стоит быть аккуратнее.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Май 10 2017 в 7:20 PDT

Фото: instagram.com