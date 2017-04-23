«Дорогой мой, любимый Петрович, ты — бескрайнее небо, указывающее путь звездам в ночи, ты глубокий океан любви, мерцающий биллионами разных оттенков, ты — сила разума и поток неиссякаемых энергий вселенной, ты — наше семейное счастье, радость, покой и благополучие, ты — надежный тыл своих друзей. Я с гордостью ношу твою фамилию и бдагодарю за 26 самых лучших лет семейной жизни. Крепкого тебе здоровья! А все остальное мы с сыном для тебя сделаем! Только вперед, мой Мавр, ведь в шестьдесят всt только начинается! С любовью, Твоя_А», — такое признание появилось сегодня на страницах блога Аниты Цой. Певица нежно поздравила мужа с днем рождения, но самое интересное показали друзья семьи.

Публикация от Marina Kim (@marina_kim_tv)Апр 23 2017 в 5:44 PDT

«60-летие Сергея Петровича Цоя! Корейцы празднуют только годик и 60 лет! Низкий поклон Сергею Петровичу и его потрясающей семье», — пояснила телеведущая Марина Ким под снимком, на котором все трое — она, Анита и Сергей — запечатлены в традиционных костюмах.

На праздник, который в данный момент проходит в отеле Four Seasons, пришли также Полина и Дмитрий Дибровы.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)Апр 23 2017 в 5:00 PDT

«Из чего эти нереальные пирамиды? Первая- апельсина, а дальше???», — восхищены подписчики.

Согласно корейским обычаям, облаченный в традиционную одежду юбиляр и его супруг/а должны торжественно восседать во главе праздничного стола. Огромные пирамиды, почти в метр высотой, обычно выкладывают из рисовых печений и разных корейских сладостей. Такие сооружения в древности олицетворяли богатство и процветание.

Семья чтет традиции не только в этом. У Аниты и Сергея есть сын. Когда малыш родился, его назвали Чхве Чан-Сок, в переводе на русский «большой и умный». Таким он и вырос: мама и папа не раз сообщали, как гордятся им. «В миру» юношу зовут Сергей.

Мы будем следить за подробностями мероприятия и расскажем вам о самых интересных из них.

Фото: instagram.com