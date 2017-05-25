Сегодня известный музыкант Игорь Николаев стал гостем передачи «Вечерний Ургант» — и пришел он, по старинной русской традиции, не с пустыми руками. Он подарил Ивану несколько редких виниловых пластинок, так как тот тоже их коллекционирует. Вспоминая молодость, мужчина рассказал пару любопытных историй, одна из которых изрядно удивила ведущего.

У Николаева есть фотография, на которой он запечатлен с молодой Синди Лаупер — они записывали совместные композиции в одной их Нью-Йоркский студий. «У нас сессия началась в четыре часа вечера, а до четырех писала Мадонна свою пластинку True Blue вот эту известную. Там была маленькая кухонька, на которую привезли китайскую еду — рис, курочку. Мы посидели, поклевали с Мадонной, и потом она уехала, а мы… наше время пошло, мы продолжили», — ностальгирует музыкант. «Было такое дело, да. Она не вошла в кадр», — подчеркнул он в ответ на удивленный взгляд Ивана Урганта.

Это — не единственный случай, когда российские музыканты проводили время с мировыми знаменитостями. «Мы с Кристиной и Володей Пресняковым были дома у Билли Джоэла дома на Централ Парке в Нью-Йорке. Часов в 11 утра он нас принял. Мы пришли не с пустыми руками, с бутылкой водки, распили ее. Кристи Бринкли, которая только что родила Алексу Рей Джоэл, пришла к нам и была поражена не столько нашим внезапным вторжением, а тем, что мы пьем, после чего мы пошли через весь Централ Парк. Билли сказал, что у него встреча с лоером, позвал с собой. Я думал, что он нормальный артист, что у него стоит машина внизу, какие-то там водители-охранники, а он пешочком через весь Централ Парк пошел, по страшной жаре, мы обтекая после стакана водки бежали с вот такими огромными камерами VHS», — поведал Николаев.

А вот его коллеги, увы, в наше время не смогли похвастаться таким успехом. На недавнем закрытом мероприятии Мадонна просто проигнорировала своих гостей. «Зачем она нас приглашала, мы так и не поняли, потому что Мадонна была безучастна и холодна с гостями», — пожаловалась Анита Цой. Повезло только Филиппу Киркорову, с которым она сфотографировалась. Узнала она его или нет — остается тайной.

Фото: кадры из передачи «Вечерний Ургант»