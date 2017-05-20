Сегодня 5-летнюю годовщину со дня свадьбы отмечает основатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан.

Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)Май 19 2017 в 3:54 PDT

«Сегодня мы с Присциллой отмечаем пятую годовщину нашей свадьбы. Я обещал Присцилле, что каждый год мы будем устраивать медовый месяц, чтобы таким образом отмечать это событие. В этот раз мы отправимся путешествовать по Америке и проведем время в штате Мэн. Важный урок, который я вынес после женитьбы – исследовать мир вместе гораздо лучше», — подписал фотоснимок Цукерберг. Поклонники пары присоединились к поздравлениям.

Напомним, Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились в 2012 году. В 2015 пара впервые стала родителями — у них родилась дочка Макс. В марте этого года Цукерберг заявил о второй беременности супруги.

Фото: instagram.com, globallookpress.com