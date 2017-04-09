Жена футболиста Мария Погребняк недавно тоже решила снять собственный клип. Сейчас она активно занята съемками. В песне она собирается высмеивать «золотую молодежь», которая все измеряет деньгами.

Как сообщает НТВ, Мария со своей подругой Татьяной Лялиной, женой юриста-миллионера, врезались на пустой дороге в иномарку во время съемок клипа. Кто стал виновником ДТП, неизвестно. Вышедшей из машины мужчина вызвал ДПС и решил оценить ущерб своей машину. Он назвал сумму в 40 тысяч рублей, которая потребуется ему для ремонта автомобиля. Однако девушки заявили, что не будут выплачивать ему ничего, а сами потребовали с него 200 тысяч рублей.

Напомним, что обе они являются супругами обеспеченных мужчин. «Мы не мажоры и не хотим ими быть, мы хотим быть правильными и скромными девочками», — рассказали Погребняк и Лялина в интервью НТВ.

Как оказалось позже, мужчину разыграли. А сотрудником ДПС оказался Стас Костюшкин.

Фото: instagram.com