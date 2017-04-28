Всем известно, что шоумен Максим Галкин, его супруга Алла Пугачева и их очаровательные детки проживают в персональном замке в деревне Грязь. Сегодня артист доказал, что название населенному пункту дали не просто так, и показал, как единолично распоряжается на со своих владениях.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 28 2017 в 8:16 PDT

«А кто если не я?!», — возмущается Максим, в игровой форме привлекая «холопов» к хозяйственным работам. Ведь совсем скоро — май, а значит, участок должен быть готов к приему гостей.

«Зима близко! Май на дворе», — говорит артист, подражая королю Вестеросу из сериала «Игры престолов».

А вы уже приступили к облагораживанию своего дачного участка?

Фото: instagram.com