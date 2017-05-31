«Нашел на одном из хардов готовый, но не выпущенный клип Юли Савичевой. Несколько лет назад мы его не стали релизить, но может быть именно сейчас пришло его время? Я почему-то взглянул на него по-другому... Он мне показался таким душевным, простым в своем исполнении, но очень глубоким по своим внутренним составляющим. Делюсь с вами отрывком. Что скажете? Стоит выпустить или нет?», — написал сегодня в своем блоге известный продюсер Максим Фадеев.
Поклонники певицы надеются на ее скорое возвращение. «Да да да да да и еще раз да!», «Мило, посмотрела клип и поняла, что соскучилась по Юлиным песням», «Юля тут такая хорошенькая и песня очень душевная. Иногда так не хватает этой простоты», — пишут они.
Знаю-знаю, что вы меня потеряли. Не переживайте, со мной все отлично. С момента окончания огромного тура я с головой погрузилась в творчество - практически все это время я провожу в студии - пишем, пишем, пишем. Потом я слушаю тишину, дышу воздухом, думаю и снова пишу. Ни конца ни края не видно. И знаете, это просто прекрасно! Но я знаю, что подобная роскошь спокойного созидания не может быть долгой. Так что не судите меня строго за мое отсутствие. Ps. Как я и говорила ранее - я совершенно не компьютерный человек, не очень люблю соцсети, не документирую каждый свой шаг. Возможно это неправильно, и в наше время так нельзя, но надеюсь, что вы меня простите. Всех вас люблю. Всегда ваша Ю.
А вы хотели бы увидеть новые клипы и услышать новые песни артистки?
Фото: instagram.com