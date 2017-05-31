«Нашел на одном из хардов готовый, но не выпущенный клип Юли Савичевой. Несколько лет назад мы его не стали релизить, но может быть именно сейчас пришло его время? Я почему-то взглянул на него по-другому... Он мне показался таким душевным, простым в своем исполнении, но очень глубоким по своим внутренним составляющим. Делюсь с вами отрывком. Что скажете? Стоит выпустить или нет?», — написал сегодня в своем блоге известный продюсер Максим Фадеев.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Май 31 2017 в 8:40 PDT

Поклонники певицы надеются на ее скорое возвращение. «Да да да да да и еще раз да!», «Мило, посмотрела клип и поняла, что соскучилась по Юлиным песням», «Юля тут такая хорошенькая и песня очень душевная. Иногда так не хватает этой простоты», — пишут они.

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Фото: instagram.com