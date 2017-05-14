Знаменитый спортсмен оказался знатным ловеласом. Еще несколько лет назад в Сети были обнародованы фрагменты его переписки с любовницами.

Одним из постоянных адресатов любовной почты Виталия Кличко была Зоряна Вышинская. Украинская модель, которой, по ее словам, не давали прохода журналисты и представители силовых структур, перед «Евровидением» смогла уехать в Москву. Впервые после публикации переписки Зоряна согласилась откровенно рассказать о своем видении происходящего. Вышинская прокомментировала выдержки из писем, а также рассказала, имеет ли Кличко отношение к ее сыну.

Вышинская утверждает, что ее «облили грязью». Жизнь модели стала совершенно невыносимой. Зоряна признается, что после обнародования переписки, у нее очень сильно испортились отношения с уже бывшим супругом – известным украинским футболистом Денисом Олейником: «После этой ситуации я осталась на улице. Без денег, без крова. Мне никто не помог. Мы с детьми закрылись в квартире, целый месяц сидели дома».

Больше всего Зоряна беспокоится о детях. Она признается, что детей рожает для Бога: «Я об этом уже говорила и повторю снова». «За эти четыре года мы сменили 11 детских садов. Не потому, что сады плохие, нет. Потому, что я слышала неприятные разговоры за спиной», — откровенничает модель.

Кроме того, для Вышинской также стало неожиданностью наличие еще одной дамы сердца у Кличко. «Я просмотрела (переписку – прим.ред.) один раз – и мне стало смешно. Надо же, какой гигант половой», — иронизирует Зоряна. Дело в том, что кроме нее, очень личные отношения Кличко поддерживал с певицей Анной Бастон, о чем также свидетельствуют фотографии в электронной почте боксера. На расспросы журналистов певица ответила, что не говорит о политике и о прошлом.

Напомним, еще до того, как боксер Виталий Кличко переквалифицировался в политического деятеля, было известно – он примерный семьянин. Более десяти лет в браке, вместе с супругой Натальей растит троих детей. Интервью различным изданиям содержали красивые фотографии улыбающейся семьи Виталия Кличко. Но такую идиллическую картинку в один миг разрушила хакерская атака на его электронную почту.

Фото: кадры из передачи, vk.com, facebook.com, models.ua, globallookpress.com