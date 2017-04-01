Вчера вечером в Москве прошла Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Это уже пятая церемония. На мероприятии присутствоали многие звезды российского кино и театра: Елена Лядова, Нона Гришаева, Анна Снаткина, Александр Цекало и другие.

Пользователям сети очень понравились наряды нескольких звезд. Мария Кожевникова выбрала для себя красное свободное платье и кожаные ботфорты. Марии очень идет такой яркий цвет, и в целом она выглядела очень хорошо. Но ее образ напомнил поклонником сразу несколько произведений искусства: кто-то сравнил ее с котом в сапогах из сказки Шарля Перро, а некоторые увидели мушкетера из романа Александра Дюма.

Забавную историю про свой наряд рассказала Мария в своем блоге. «Собралась я вся такая нарядная, платье в пол и все дела, кушаю себе салатик в машине, яммммааа на дороге и... салатик уже на мне! Чудом в багажнике оказался приготовленный для химчистки мой любимый кейп»— написала она.

Актриса Анна Снаткина выбрала смелое декольте. Она пришла в белоснежном костюме, пиджак которого застегнут только на одну пуговицу. Грудь прикрывал черный бюстгальтер.

Запоминающимся был и образ Ларисы Ларисы Удовиченко. Она выбрала длинный пиджак черного цвета. Из-под него кокетливо выглядывали кружева платья. На голове у Ларисы была шляпа с большой красной розой.

А какой наряд вам понравился больше?

Фото: starface.ru