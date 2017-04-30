30 апреля в банкетном зале Кремля состоялось, пожалуй, одно из ярких событий в мире российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров отпраздновал свое 50-летие. Мероприятие было поистине масштабным и по-настоящему «королевским», начиная с приглашений и заканчивая огромным тортом.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Лайма Вайкуле, Дима Билан с таинственной спутницей, Кристина Орбакайте, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Тимати — это только малая часть далеко списка родных и друзей артиста, посетивших вечеринку.

Чтобы устроить праздник высшего уровня, Киркорову пришлось выложить кругленькую сумму – 40 миллионов рублей. По сообщениям СМИ, только одни приглашения с вмонтированными экранами, с помощью которых Филипп лично звал всех друзей на праздник, обошлись ему около пяти миллионов рублей.

Публикация от MAIRKA IRINA (@mairka_ira) Апр 30 2017 в 8:57 PDT

Богато сервированные столы с изобилием изысканных блюд и дорогого шампанского стоили королю поп-сцены порядка 15 миллионов, а невероятных размеров торт весом 300 килограммов, сделанный по специальному заказу, – около двух миллионов.

Однако по сравнению с тем, сколько Киркоров потратил на свой юбилей, полученные им подарки с лихвой окупят все растраты. Но одним из самых важных подарков, который получил артист, стала телеграмма с поздравлением от Владимира Путина и вручение Ордена Почета.

Фото: instagram, east news