Нашумевший скандал со сменой ведущего ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» получил продолжение. Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев займет место Бориса Корчевникова, однако смена ведущего так и не произошла. Представители телеканала отказывались комментировать ситуацию.

Как сообщает Life.ru, Борис Корчевников всё-таки покинет ток-шоу. Он займёт пост руководителя православного телеканала «Спас», принадлежащему РПЦ. Об этом рассказал генеральной директор и продюсер «Спаса» Борис Костенко. «Корчевников будет руководителем телеканала, а я стану его заместителем. По факту он будет первым человеком на телеканале, а я вторым», — пояснил Костенко.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)Дек 22 2016 в 3:22 PST

Сейчас журналист записывает последние выпуски. Когда приступит к роли ведущего Шепелев, пока неизвестно.

Фото: instagram.com