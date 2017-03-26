Сегодня Кире Найтли исполнилось 32 года. Возраст, в котором еще многое впереди, а ведь актриса уже имеет 25-летний опыт на сцене. Свою первую роль Кира сыграла в 7 лет. И уже тогда у нее был свой личный агент.

Забавно, что многое в жизни Найтли связано с нашей страной. Даже ее имя: родители назвали девочку в честь советской фигуристки Киры Ивановой. Позже, после первого оглушительного успеха в фильмы «Пираты Карибского моря», актрисе предложили сыграть Лару в телевизионном фильме «Доктор Живаго». На тот момент ей было 16 лет. После этого Кира была русской ученицей Карла Юнга в «Опасном методе» (2011). И затем получила главную роль в фильме «Анна Каренина» (2012) в постановке Джо Райта.

Личная жизнь Кира старательно оберегает. В 28 лет она вышла замуж за клавишника рок-группы Klaxons Джеймса Райтона. Церемония прошла довольно скромно, и после о них было мало что слышно. Поклонники гадали: когда же у них появится малыш? Однако актриса сумела скрыть не только свою беременность до последнего месяца, но и рождение: о том, что у пары появилась Эди Райтон, журналисты узнали после того, как пара вышла с 3-месячной дочкой на прогулку.

Кира Найтли не спешила возвращаться в форму после родов. «Не собиралась издеваться над собой, поэтому мне потребовалось много времени, чтобы влезть в любимые джинсы. Почти пришла к этой цели», — сказала она через год после родов.

Мы решили узнать, как будет выглядеть актриса, когда ее дочь уже станет совершеннолетней. Вот что нам показал сайт in20years.com:

Фото: globallookpress.com