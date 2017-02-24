Месяц назад звезда семейного реалити-шоу Ким Кардашьян удивила своих фанатов фотографиями с кухни. Она показала, как готовит свою любимую курицу по-итальянски «Каччиаторе». Вскоре она продолжила демонстрировать свое кулинарное мастерство.

В Snapchat знаменитости появился ряд записей, на которых запечатлены: жареная курица, рис, зеленые бобы, кукурузный хлеб. Все это Ким приготовила самостоятельно для мужа, рэпера Канье Уэста. До этого она так же радовала его в честь праздника — Дня Отца.

Обычно на кухне 36-летней матери двоих детей — 3-летней Норт и годовалого Сейнта — орудует шеф-повар.

«Канье любит здоровую пищу и он постоянно сидит на какой-то диете. У него есть свой шеф-повар, который приходит по утрам и готовит завтрак для нас двоих и составляет нам меню на день. Специалист по питанию корректирует нашу диету каждые 10 дней», — сообщала Ким журналу Harper's Bazaar в 2015 году.

В этом году она рассказала еще больше интересных фактов о себе и своей семье.

Фото: социальные сети, dailymail.co.uk