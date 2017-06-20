Кейт Миддлтон с семьей посетили первый день скачек Royal Ascot

Кейт Миддлтон, принц Уильям и гости королевских скачек в Аскоте

Кейт Миддлтон и гости королевских скачек в Аскоте

Кейт Миддлтон и гости королевских скачек в Аскоте

Кейт Миддлтон и гости королевских скачек в Аскоте

Сегодня, 20 июня, стартовали королевские скачки в Аскоте. Мероприятие под названием Royal Ascot традиционно собирает свет британской аристократии. На этот раз в одном месте в одно время собрались почти все представители монаршей семьи: королева Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям, Кейт Миддлтон и многие другие.

Королева, как обычно, блеснула на мероприятии чувством стиля: ярко-салатовый костюм выглядел по-настоящему элегантно, несмотря на кричащий цвет.

Герцогиня Кембриджская была в белом кружевном платье Alexander McQueen, ее голову венчала изысканная шляпка.

Присуствующие на скачках дамы не отствавли:

Королевские скачки в Аскоте продлятся с 20 по 24 июня.

Фото: globallookpress.com, getty.com