Королева подиума и одна из самых успешных супермоделей Ева Герцигова покорила сердца почти всех модных домов. Недавно она отметила 44 день рождения, но остается востребованной в своей профессии. Она много работает, но успевает воспитывать трех сыновей. В чем секрет ее успеха и откуда она берет столько сил, мечтают узнать многие.

Ева Герцигова родилась в Чехословакии. Она попала в модельный бизнес случайно, и даже не думала покорять сердца с подиума, но ее природные данные (рост 180 см и осиная талия) сделали свое дело. Ева становилась музой и открывала показы таких знаменитых брендов, как Chanel, Prada, Louis Vuitton, Versace и Hermes. В этом году участвовала в показе Dolce&Gabbana на парижской неделе моды.

«Я настоящая перфекционистка, поэтому очень много требую от своей работы и себя», — объясняет свой успех Ева. Дома она мама трех мальчиков: 10-летнего Джорджа, 6-летнего Филиппа и 4-летнего Эдварда. Последнего Герцигова решилась родить в 40 лет. Она считает, что для ее внешности это было одним из лучших решений. «За первые три месяца я буквально расцвела. Моя кожа и волосы в превосходном состоянии, а фигура... Со стороны кажется, что я сделала подтяжку лица и увеличила размер груди вдвое! Это удивительно — снова почувствовать тело, которое было у тебя в 20 лет», — рассказала супермодель о своей беременности.

В современном мире очень часто знаменитости выглядят моложе своих лет. Вот и Ева Герцигова в 44 года выглядит явно младше. Мы узнали у портала in20years.com, как модель будет выглядеть через 20 лет, если не начнет активно увлекаться пластилкой.

Кажется, она и после 60 сможет удивить всех, появившись на обложке журнала.

Фото: instagram.com, globallookpress.com