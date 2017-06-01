29 мая фильм «Нелюбовь» принес Андрею Звягинцеву приз жюри в основной программе 70-го Каннского фестиваля. Семейная драма пришлась по душе не только строгим критикам, в частности самому Педро Альмодовар, но и гостям одного из главных мероприятий в мире кино.

Накануне, в столичном кинотеатре «Октябрь» Звягинцев представил свою работу уже российским зрителям. Посмотреть и оценить драматический фильм режиссера в этот вечер пришли директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов и советник президента России по культуре Владимир Толстой, а также многие звезды, среди которых были Светлана Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и другие.

Фильм рассказывает о простой семье, которая переживает тяжелый развод. В череде конфликтов и бесконечных претензий супруги пренебрегают своим единственным 12-летним сыном, который, чувствуя ненужность обоим родителям, неожиданно исчезает после очередной ссоры мамы и папы. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин. В широком прокате «Нелюбовь» стартует уже сегодня.

Фото: архив пресс-службы