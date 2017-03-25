Актер Харрисон Форд уже давно питает страсть к самолетом. И хотя это опасное дело, в свои 74 года Форд не оставляет штурвал. Как сообщили западные СМИ, 13 февраля этого года произошел опасный инцидент с участием звезды «Звездных Войн».

Харрисон управлял одномоторным самолетом. Он получил указания приземляться на полосу в аэропорту штата Калифорнии, однако пилот сделал опасную ошибку. Вместо указанной полосы актер опустился взлетную полосу, где в этот момент стоял Boeing 737 авиакомпании American Airlines. В лайнере находилось 110 пассажиров.

Все закончилось благополучно, однако была создана опасная ситуация, которая требует расследования. На записи, опубликованной властями США, слышно, как Форд извиняется. «Я тот тупица, который приземлился на рулежную дорожку», — говорит он. Диспетчер пытался уговорить его, что ничего страшного не произошло. Узнав, что говорит со звездной, работник аэропорта уверил, что не раскроет его телефонный номер.

Теперь Харрисона Форда ждет разбирательство. Не исключено, что его могут лишить летной лицензии.

Это не первая авария актера. В 2015 году у самолета актера прямо в воздухе заглох двигатель. Форд выпрыгнул с парашютом и получил множество переломов. Из-за этого на время прекратили съемки 7 части «Звездных Войн».

Фото: globallookpress.com