Сегодня продюсер и композитор Максим Фадеев празднует день рождения. Ему исполнилось 49 лет. К ставшим уже традиционными поздравлениям в социальных сетях сегодня присоединилось большое количество знаменитостей. Сам продюсер опубликовал на своей странице селфи с поздравлением себя. В течение получаса снимок набрал более семи тысяч лайков. В комментариях звучали пожелания всего наилучшего.
Одним из первых Фадеева поздравил Игорь Николаев. «С Днём Рождения тебя! Ты - большущий профессионал, безусловный авторитет среди коллег и артистов и мегаталантливый автор! Сил и здоровья тебе — впереди подготовительный год к «большому полтиннику», а после него всё станет намного проще — уж я-то знаю!» — подписал композитор фотоснимок.
Алла Пугачева очень редко радует подписчиков новыми снимками, но сегодня выложила в Instagram селфи с поздравлением.
«Поздравляю Максима Фадеева с Днем рождения.Радости от всего и творческих удач.Алла Пугачева,» — написала певица.
Наргиз Закирова поздравила Максима Фадеева стихотворением А.С.Пушкина "Друзьям"
Наталья Чистякова – Ионова выложила видео-поздравление продюсера с днем рождения
Олег Майами поздравил продюсера во время концерта.
Фото: instagram.com