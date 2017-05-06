Сегодня продюсер и композитор Максим Фадеев празднует день рождения. Ему исполнилось 49 лет. К ставшим уже традиционными поздравлениям в социальных сетях сегодня присоединилось большое количество знаменитостей. Сам продюсер опубликовал на своей странице селфи с поздравлением себя. В течение получаса снимок набрал более семи тысяч лайков. В комментариях звучали пожелания всего наилучшего.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Май 5 2017 в 10:28 PDT

Одним из первых Фадеева поздравил Игорь Николаев. «С Днём Рождения тебя! Ты - большущий профессионал, безусловный авторитет среди коллег и артистов и мегаталантливый автор! Сил и здоровья тебе — впереди подготовительный год к «большому полтиннику», а после него всё станет намного проще — уж я-то знаю!» — подписал композитор фотоснимок.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Май 5 2017 в 11:15 PDT

Алла Пугачева очень редко радует подписчиков новыми снимками, но сегодня выложила в Instagram селфи с поздравлением.

«Поздравляю Максима Фадеева с Днем рождения.Радости от всего и творческих удач.Алла Пугачева,» — написала певица.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Май 6 2017 в 12:53 PDT

Наргиз Закирова поздравила Максима Фадеева стихотворением А.С.Пушкина "Друзьям"

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)Май 5 2017 в 5:29 PDT

Наталья Чистякова – Ионова выложила видео-поздравление продюсера с днем рождения

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Май 6 2017 в 7:03 PDT

Олег Майами поздравил продюсера во время концерта.

Публикация от Олег Майами ⚡️ (@miamioleg_official)Май 6 2017 в 5:27 PDT

Фото: instagram.com