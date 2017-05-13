9 мая Федор Бондарчук отметил 50-летие и в честь этого «Первый канал» выпустил в эфир документальный фильм о личной жизни юбиляра. Впервые режиссер откровенно рассказал о личной жизни, о том, о чем долгие годы молчал. В 2009 году не стало его родной сестры — Алены Бондарчук — она скончалась от рака. Восемь лет режиссер молчал и, наконец, смог об этом заговорить. «Сестра старше меня на пять лет. Она ушла в 46, сгорела буквально за год. Это все равно, что из тебя вырвали сердце. Но у меня так устроена голова, что отключается та часть, которая ответственна за воспоминания. Иначе, я бы сошел с ума», — признался Федор.

Также Федор Бондарчук откровенно рассказал об особенной дочери. «Я ее балую. Да. Я не скрываю, что я ее очень балую. Она любит пионы и подарки. Я всегда ей привожу много подарков. Когда устаю, не хватает жизненных сил, я прихожу к Варе - и все складывается, — с теплотой говорит режиссер, — У нее отличная память, она мне может стихи книгами целыми рассказывать». Напомним, что Варя Бондарчук родилась раньше срока, из-за чего у девочки начались проблемы со здоровьем. Девочка перенесла множество операций и в данный момент проживает за границей, где получает квалифицированную помощь. Мама Вари — Светлана Бондарчук — утверждает, что жизнерадостность, открытость и доброжелательности дочери восхищает всех вокруг.

Публикация от VR (@a030aa)Май 5 2017 в 1:09 PDT

Как пишет WMJ, Федор и Светлана Бондарчук прекрасно ладят друг с другом, несмотря на развод. «Родители сейчас прекрасно общаются. На прошлой неделе, например, мне звонит мама и говорит: а мы в ресторане, приезжай! Я рад, что им хорошо друг с другом. Они в другом статусе просто. Но это не имеет значения», — рассказал журналистам старший сын режиссера Сергей.

Фото: instagram.com, globallookpress.com