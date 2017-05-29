Эвелину Бледанс и Сергея Глушко связывает давняя дружба. Они даже вместе ходят в зал, устраивая там весьма откровенные фотосессии, что не беспокоит ни супруга Эвелины, ни жену Сергея. Сегодня парочка слегка повздорила на очередных съемках. «Пацанские разборки. Как вы думаете из-за чего?», — написала в своем блоге актриса.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Май 29 2017 в 9:10 PDT

«Из-за красоты Эвелиночки?», «Тренажер не поделили?», «Кофточку))», «Аксессуары для волос», «У кого грудь больше», — подхватили шутку подписчики.

«Скорее всего так по сценарию. Спектакль какой нибудь а там такая сцена вот и все... А то напридумывали тут всякого... Смешно», — уверены более серьезные читатели ее блога.

Судя по локации (действите происходило в Garage Studio), поклонников артистов ждет любопытный проект. С нетерпением ждем фотографий! А вам нравится эта пара?

Фото: instagram.com