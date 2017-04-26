25 апреля в Нью-Йорке прошла вечеринка Time 100 Gala, приуроченная к публикации рейтинга «100 самых влиятельных людей в мире» по версии журнала Time.

Список был разделен на несколько категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Кумиры». В этом году, помимо политиков и бизнесменов, попасть в рейтинг удалось многим голливудским звездам. Среди них певица Алиша Киз, актриса Эмма Стоун, Марго Робби и другие.

Особое внимание привлекла модель плюс-сайз Эшли Грэм, которая вошла в рейтинг как активистка движения боди-позитива и защитница девушек с нестандартными параметрами красоты. Эшли появилась на красной дорожке в черном платье с глубоким декольте и туфлях на высоких каблуках, из-за которых чуть не потеряла равновесие, но смогла с юмором выйти из неловкой ситуации.

На мероприятие приехала и полная противоположность Эшли Грэм, супермодель Наоми Кэмпбелл, которая предстала перед камерами в скромном и закрытом черном платье с розовым узором, чем весьма удивила присутствующих.

В категорию «Деятели искусства» также попал 40-летний актер Райан Рейнольдс, который пришел на вечеринку в компании своей жены Блейк Лавли и мамы Темми Рейнольдс. Супруги вели себя непринужденно и с удовольствием позировали фотографам.

Фото: east news