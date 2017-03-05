Эмма Уотсон не только популярная актриса. Ее назначили послом доброй воли ООН-Женщины. Также Уотсон запустила кампанию «HeForShe», которая призывает мужчин выступить за гендерное равенство.

Совместно с Vanity Fair и писателем Дерек Бласбергом Эмма Уотсон придумала новый способ сбора пожерствований. Она решила раздавать советы в одном из самых многолюдных мест — Нью-Йоркском вокзале. Сама Эмма, к несчастью фанатов, не присутствовала в вестибюле вокзала. Она сидела дома в строгом черном свитере с чашкой чая. А общалась с людьми через планшет.

Вопросы можно было задавать о чем угодно. Один 10-летний мальчик спросил у Уотсон: «Как быть хорошим бойфрендом»? Вопрос умилил актрису. «Если ты интересуешься, ты уже хороший парень!», — заверила Уотсон и посоветовала мальчику быть добрым и побольше танцевать с девочкой. Кто-то спрашивал о том, как рассказать друзьям, что у них скоро будет первенец. Девушки спросили, как найти свою половинку, а молодой человек поинтересовался, что ему стоит сделать, чтобы стать кинорежиссёром.

«Просто нужно делать то, что любишь и следовать зову своего сердца», — заверила Эмма.

Недавно вышел новый фильм с Эммой Уотсон «Красавица и чудовище», в котором она выглала главную роль.

Фото: instagram.com, globallookpress.com