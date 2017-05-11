На днях состоялся творческий вечер народной артистки РФ Елены Яковлевой, известной телезрителям своими ролями в фильмах «Интердевочка» и «Каменская». Рассказывая о хитросплетениях своей судьбы, она затронула важную тему для любой женщины, особенно актрисы.

«К 50 годам у женщин что-то с психикой происходит… Свой юбилей я как раз отмечала на сцене "Современника", играла в "Пигмалионе". И, стоя за кулисами в образе чумазой девочки-цветочницы, я вдруг поняла, что зритель-то знает, что сегодня мне стукнуло 50, а я, как придурочная, скачу по сцене и напеваю: "Ля-ля-ля". Произошла какая-то переоценка ценностей. Я потом всю ночь не могла уснуть», — вспоминает Елена.

«Это раньше, когда не у всех были телевизоры и не было интернета, можно было и в 70 лет играть на сцене Анну Каренину или Джульетту. Сейчас все про все знают, и обманывать зрителя до такой степени не стоит. Джульетту должна играть молодая артистка, да и цветочницу отнюдь не 50-летняя тетечка. Я поняла вдруг, что из-за таких, как мы, которые до 80 лет играют Раневскую, не развивается театральная молодежь», — цитирует ее слова «Московский Комсомолец».

В отличие от детства и юности, которые были не самыми простыми (будущей актрисе приходилось много работать, помогать семье, копить на образование), сейчас жизнь Яковлевой — полная чаша. «У меня есть муж, прекрасный 24-летний сын, загородный дом и возможность завести много собак. Пока у меня их четыре, но, думаю, это не предел. Я счастлива, что у меня есть любимая работа. Я занимаюсь тем, что мне нравится, да еще и зарплату за это получаю. Сейчас у меня есть хоть какие-то деньги, в отличие от того, что было 20–30 лет назад. А еще я абсолютно ни о чем не жалею и не стесняюсь своего возраста. Бороться с ним бесполезно. Но мы все равно будем», — оптимистично заявила она.

Это — не первый раз, когда актриса говорит о возрасте. Накануне своего 55-летия она рассказывала, как работа влияет на самоощущение актрисы.

Фото: facebook.com, globallookpress.com, starface.ru, eastnews.ru