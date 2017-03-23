Дочь Розы Сябитовой отказывается от новых отношений после пышной свадьбы и последующего почти сразу после торжества скандального развода, сообщают российские СМИ. Молодой человек фактически сбежал от Ксении, сообщила Роза в одном из интервью.

Журналисты прознали, что настойчивые кавалеры буквально атакуют молодую женщину, но она отказыват им. «Моя дочь уже выбрала телевидение. Она в ближайшее время оканчивает школу "Останкино". У Ксении далеко идущие планы: она собралась стать как минимум ведущей "Доброго утра". И я думаю, что у нее это получится. Ксения выросла на нашем проекте "Давай поженимся!" — она в формате, все знает, и камера ее любит. У дочери прекрасное образование, причем не одно. Она интересная, молодая, красивая, талантливая. В общем, достойная смена растет. Думаю, дочь пойдет еще дальше, чем я», — поделилась причиной ее мама в интервью порталу «Вокруг ТВ».

Сейчас Ксения предпочитает развлекаться в компании подруг, и у нее это отлично получается!

Публикация от Сябитова Ксения (@k_syaba)Фев 26 2017 в 12:33 PST

Скорее всего именно мамин пример, которая тоже одинока, вдохновляет будущую звезду телевидения. Давайте пожелаем Ксении удачи!

Фото: instagram.com