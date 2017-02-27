Лидер российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина умеет удивлять. 42-летняя певица снялась в откровенной постельной сцене для нового клипа. Песня называется «Очень хотела».

По сюжету певица занимается сексом с мужчиной. Фанаты уже успели оценить клип. Он вызвал очень разные эмоции. Кому-то очень понравилось, а кто-то осудил маму двоих детей за такое откровение.

«Спасибо за бурю страсти, боли и воли!», «Песня слишком сильная, а клип не дотянул», «Зачем в клипе эта циничная обнаженка? Подарок мужчинам на 23 февраля?», — пишут в комментариях к видео.

Фото: globallookpress.com