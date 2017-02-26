Сегодня стало известно, что актриса Натали Портман пропустит церемонию награждения кинопремии «Оскар». Также она не будет присутствовать на церемонии «Независимый дух», где награждают независимые ленты. Это случится из-за беременности актрисы: она находится на последнем месяце. Ей тяжело провести несколько часов, сидя в кресле.

Публикация от Natalie Portman (@natalieportmanpage)Янв 26 2017 в 8:43 PST

Сама Натали прокомментировала своё отсутствие так: «Из-за беременности я не смогу присутствовать на церемонии "Независимый дух" и "Оскаре". Мне так повезло быть среди номинантов, и я желаю им прекрасных выходных».

Портман номинирована в обеих премиях как «лучшая актриса» за роль Жаклин Кеннеди в фильме «Джеки». Режиссером картины стал Пабло Ларраин. Лента получила много положительных отзывов критиков, и считается, что шансы Натали на победу высоки.

Если актриса победит, то это будет ее вторая статуэтка. Первого «Оскара» Портман получила в 2010 году за фильм «Черный Лебедь».

Фото: instagram.com, globallookpress.com