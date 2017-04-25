Многим знакомы рассказы о странных привычках беременных женщин — кто-то ест мел, кто-то любит подышать испарениями бензина, кто-то с удовольствием перекрашивает стены. Беременной Миле Кунис пришла в голову другая идея — сделать сюрприз родителям, устроив в их доме ремонт. Правда, для этого она нашла более цивилизованный способ, чем браться за кисть и ароматную краску.

33-летняя актриса пришласила в дом родственников целую бригаду. И не простую, а из шоу My Houzz, котоорое тайно ремонтирует дома знаменитостей. «Так я хочу отблагодарить наших родителей за то, что они много сделали для меня и брата», — пояснила она.

По сценарию, Кунис своими руками должна была разрушить стену между кухней и гостиной, которая была ее самым нелюбимым местом в доме. «Нам нужен был кто-то, кто смог бы это сделать. И пусть я на девятом месяце. Я смогу», — прокомментировала она.

Женщина взялась за кувалду и нанесла мощный удар. «Все остальное пусть доделают специальные люди», — согласилась она.

Супругу актрисы, Эштону Катчеру, понравился результат. Еще больше были поражены родители Милы. Мама была настолько растрогана, что даже расплакалась от счастья.

Фото: кадры из передачи