Plus-size модель Эшли Грэм — воплощение уверенности в себе. Она не боится выкладывать в Instagram фотографии с целлюлитом, быть агрессивно сексуальной и доминировать над мужчинами во время съемок. В то же время 29-летняя красотка демонстрирует полную идиллию в браке, но совсем недавно все в ее жизни было иначе.

С детства Эшли подвергалась сексуальным домогательствам. Когда ей было 10 лет, 18-летний парень заставил ее потрогать его эрегированное «достоинство». Об этом модель написала в своей книге, а на днях прокомментировала: «В тот момент меня беспокоило одно: сделала ли я что-то, что спровоцировало его на этот поступок? Дала ли я ему сигнал, что со мной можно так поступать? Сейчас я уверена, и говорю это всем девушкам, побывавшим в такой ситуации: нет, вы ни в чем не виноваты», — модель в откровенном интервью с Glamour.

Другой вопиющий случай произошел, когда ей было 17 лет. Во время съемок один из сотрудников, помощник фотографа, отвел ее в сторону туалета. «Я думала, он хочет мне что-то сказать по секрету, а он пихнул меня внутрь, вытащил вдруг свой пенис и сказал — "возьми его". К счастью, я успела выскочить из кабинки. Его девушке я не сказала ничего, в надежде что он изменится», — поделилась Эшли. Но и это были «цветочки».

«Однажды я встречалась с ужасным парнем. Все наши отношения были основаны на сексе. И я позволяла ему управлять собой, диктовать мне, кем я являюсь. Он вел себя ужасно, пил, насиловал. Однажды он гонялся за мной с кухонным ножом, я закрылась в ванной и позвонила маме. Я по-настоящему испугалась за свою жизнь. Я думала, что он порежет мне лицо и на моей карьере можно будет поставить крест. Этот опыт научил меня многому. Свои следующие отношения я строила так, чтобы секс был не на самом важном месте», — откровенно призналась модель.

Так Эшли встретила Джастина Эрвина, который в 2010 году стал ее мужем. «Он был другим. Последовательным, безопасным и немного занудным. В то же время он — главный зачинщик в наших отношениях. Когда мы едем в отпуск, он увлекает меня на прогулки, тогда как я провела бы день в постели. Он уважает мой труд, считая, что я слишком много работаю. Иногда мы ругаемся, спорим, но заканчивается все сексом. Да, секса в этих отношениях тоже много», — улыбается модель.

Грэм также призналась, что хоть она и чувствует себя более сильной и уверенной, в некоторые дни ей кажется, что она — самая толстая девочка в мире.

Фото: globallookpress.com