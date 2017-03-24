Этой весной 45-летняя оперная певица Анна Нетребко совершила забег по магазинам. Результатами она поделилась в своем Instagram: с присущим ей чувством юмора она «восхищалась» щедро усыпанными жемчугами и стразами изделиями «люксовых» брендов, примеряла безумные шляпы и экстравагантные очки.

В свою коллекцию она приобрела вполне простые туфли Christian Louboutin без каблука и тут же переделала их на свой вкус.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМар 23 2017 в 6:05 PDT

«Лабутэны теперь будут носится только так. Потому что я так решила», — написала она. И добавила: «пришлось купить 2 пары».

«Аннушка, Вы правы...в таком сочитании ...они замечательно смотрятся», «Анечка, вы вещи украшаете, вам можно», «У меня дочуня так пару лет назад тоже носила ее любимые туфельки! Супер креативненько! Самые смелые.. Вперед! Это супер классно», «Когда женщина не может выбрать туфли)))», «Анна! Это Ваше True Self! Никогда еще обувь не была так красноречива», — восхитились подписчики.

Вторую «разноцветную пару» у нее выпросила сестра, Наталья Эскильдсен. «И пошли они- сестры Кривошляповы- в разноцветных ботинках, счастливые в своем тихом безумии.. ко-ко-е все красивое ко-ко! Как-то так», — мечтает она о скорой прогулке с Анной.

Фото: instagram.com