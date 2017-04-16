Адриана Лима стала одной из самых знаменитых моделей благодаря шикарному телу, обворожительной фигуре и смелым поступкам.

В этот раз Адриана разделась для съемок Пасхального видео. Ролик был снят для журнала «LOVE MAGAZINE» Душ, капли воды на голом теле, яркий макияж и шоколадное яйцо — Лима смогла удивить поклонников.

35-летняя бразильская секс-бомба, однако, снялась в видео не одна. В конце ролика появляется гигантский Пасхальный кролик.

Недавно Адриана рассталась с бойфрендом, спортсменом Джулианом Эдельманом. Она воспитывает двух дочерей Валентину и Сиенну. Как сообщает Dailymail, сейчас она сосредоточена на работе и семье. «Она любит знакомиться с новыми людьми. Она не ищет серьезных отношений на сейчас просто наслаждается одиночеством», — сообщили инсайдеры.

Фото: instagram.com, thelovemagazine.co.uk