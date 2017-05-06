Как сообщает источник, Ален Делон осенью снимется в своем последнем фильме. Легендарный актер заявил: «Это будет мой самый последний фильм, я как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не буду сниматься в лишнем фильме». В новой кинокартине, которая повествует об истории любви, партнершей Делона станет Жюльет Бинош. По словам актера, он хотел бы сняться вместе с Софи Марсо, однако, актриса будет занята в другом проекте. По информации источника, режиссером фильма станет Патрис Леконт.

Напомним, что 81-летний Ален Делон не снимался в кино с 2008 года.

Фото: globallookpress.com