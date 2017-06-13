25-летняя Анастасия Деева — один из самых ярких политиков на территории бывшего СССР. Ее назначение на пост заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции было связано сразу с двумя скандалами. Причиной первого стал ее возраст: многие были поражены назначением столь юной девушки (на тот момент Деевой было 24 года), сомневаясь в ее квалификации. Причиной второйго — серия откровенных снимков, которые были опубликованы в Сети.

Сегодня стало известно, что завтрак с симпатичной девушкой-политиком выставлен на торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro со стартовой ценой в 100 гривен (3,8 доллара). Ставки можно делать до 28 июня.

«Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии», — сообщается на сайте.

Для тех, кто еще не знаком с откровенными фотографиями, ставшими причиной скандала, публикуем некоторые из них:

Сторонники Анастасии, в числе которых и ее супруг, сообщили, что часть фотографий является подделкой, на некоторых изображен другой человек, на остальных же нет ничего предосудительного для современной женщины.

Фото: instagram.com, социальные сети