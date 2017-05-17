Фигуре 50-летней оскароносной актрисы Холли Берри могут позавидовать даже более молодые женщины. Сегодня в своем блоге звезда опубликовала снимок, на котором продемонстрировала аппетитные изгибы.

Публикация от Halle Berry (@halleberry)Май 16 2017 в 5:49 PDT

«Я расскажу, что для меня — свобода. Отсутствие страха», — процитировала она слова легендарной американской джазовой певицы Нины Симон.

Подписчики по достоинству оценили откровенный снимок, подчеркнув, что Холли — давно уже не юная девочка, и у нее есть сын. Кстати, его актриса родила во вполне сознательном возрасте: в 2013 году ей было 47 лет. Несмотря на это, она довольно быстро восстановила прежние формы.

Отчасти артистке помогла диета, которой она придерживается по состоянию здоровья: у женщины диабет, при котором она просто не может есть сладкое.

Фото: globallookpress.com, instagram.com