Вчера в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Love after Love, одну из ролей в котором сыграла 59-летняя актриса Энди МакДауэлл. На торжественное мероприятие звезда надела «опасный» наряд в пудровых тонах и колготки в тон. Подобное сочетание может испортить почти любую фигуру, но не фигуру Энди: это решение собрало множество хвалебных отзывов.

Секрет 59-летней актрисы — в активном образе жизни. Она ходит в походы и занимается спортом. Впрочем, судя по ее совместным фотографиям с дочками, имеют место и удачные гены. Ее коллега Хью Грант, с которым она встретилась через 22 года после съемок, прокомментировал это так: «Ты сохранилась лучше, чем я. Ты просто замечательная, а я просто в депрессии. Ты — южный персик, а я — как меня величают в Твиттере — сморщенная мошонка», — цитировали СМИ.

Несколько лет назад бренд L'Oreal Paris предложил ей стать посланницей красоты, и нам кажется, эта роль отлично ей удалась.

Публикация от Andie Macdowell (@andiemacdowell)Сен 9 2016 в 4:16 PDT

У Энди трое детей: 30-летний Джастин, 26-летняя Рейни и 22-летняя Сара.

Фото: instagram.com, globallookpress.com