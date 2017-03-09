Марина Анисина рассказала, зачем она танцевала с Никитой Джигурдой 23 февраля, и что он говорит ей во время телефонных разговоров

Сегодня вечером известная фигуристка Марина Анисина пришла в студию передачи «Прямой эфир», чтобы ответить на вопросы, которые возникли у публики из-за ее недавней встречи с Никитой Джигурдой 23 февраля — в их годовщину.

Встречу устроила их общая подруга. «Все было красиво и шикарно. Никита зашел с огромным букетом белых роз, все его начали фотографировать, мы с ним станцевали, он спел песню с Оксаной Билерой», — рассказала Марина.

«Вдруг в какой-то момент у Никиты поменялось настроение, и он стал ни с того ни с сего обвинять меня в изменах и сказал: "Я все понял, раз ты не хочешь ехать, значит, это все правда". Собрал свои вещи и ушел. Мы ничего не поняли», — сообщила она.

«Никита всячески пытается изменить ситуацию и действует разными способами. Пытается и пугать меня, и шантажировать, и детьми… я понимаю, что он хочет меня вернуть и он загнан в угол. Но я не буду забирать иск по разводу, потому что наш развод это не рекламная акция, это очень сложная для меня ситуация, но развод состоится», — призналась Анисина.

Женщина призналсь, что он пытается заставить ее подписать важные документы: «Я должна забрать иск о разводе, я должна сделать генеральную доверенность на Никиту и чтобы всеми делами моими занимался он, он говорит что вернее человека нет». Чтобы добиться этого, он пускает в ход свое обаяние. Марина — мягкий человек. «Мы были 9 лет в браке и какое-то доверие должно быть. Я его люблю как отца своих детей», — говорит она. Но на уговоры не поддается. Она сообщила, что пришла к выводу, что это всего лишь слова, которыми он пытается повернуть ситуацию в свою сторону, так как ему важно одержать победу в этой ситуацией.

Когда мужчине не удается надавить на привычные рычаги, он начинает кричать и угрожать. «В обратном случае твои дети сдохнут», — процитировал ведущий Борис Корчевников слова, которые женщина не смогла произнести вслух, говоря о вчерашнем разговоре, после которого фигуристка проплакала несколько часов.

«Я никогда не угрожал своим детям и ее жизни», — со слезами признался Никита Джигурда в новом видео, рассказав, что плачет каждую ночь от тоски по ним, подтверждая, что сказанное в сердцах — лишь слова.

Для того, чтобы вернуть Марину, он должен поменяться, и у него есть к этому все предпосылки, считает она. «Но я думаю, что просто он этого делать не хочет», — заключила она. В сегодняшнем выпуске она не смогла сдержать слез, вспоминая все хорошее, что было между ними, но осталась неприступной. «17 марта состоится суд и это никакой не пиар», — довольно жестко отрезала она. По словам Марины, он так унижал ее, что простить этого она не готова.

Фото: кадры из эфира передачи «Прямой эфир»