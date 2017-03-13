Известная любительница татуировок Анджелина Джоли и Брэд Питт в начале прошлого года сделали татуировки, которые должны были помочь им сохранять крепкую семью. Их автором стал тайский мастер Аджарн Ну Канпаи, который уже работал с Джоли. Новые тату, которые она продемонстрировала во время визита в Камбоджу...

... и в новой рекламе Guerlain, появились на спине актрисы между лопатками.

Всего Джоли сделала три татуировки, а Питт — одну, сообщает The Sun. К сожалению, это не помогло актерам наладить отношения и сейчас они занимаются бракоразводным процессом и решают проблемы, связанные с правами опеки над детьми.

Фото: globallookpress.com, eastnews.com