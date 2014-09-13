Голливудский актер Джим Парсонс, более известный как гениальный физик Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва», вступил в брак с графическим дизайнером Тоддом Спиваком, сообщил портал Page Six. 13 мая в Нью-Йорке пара обменялась кольцами спустя 14 лет отношений.
Сейчас влюбленные не стесняются публично показывать свои чувства. Однако так было не всегда, ведь Парсонс много лет скрывал свою ориентацию, дабы не навредить карьере. В 2012 году Джим решился и рассказал о своем возлюбленном, а через год пара вместе пришла на официальное мероприятие. С тех пор актер открыто говорит об отношениях с Тоддом.
Так, в ноябре прошлого года, Джим поздравил теперь уже мужа с годовщиной, опубликовав милое фото в Instagram и сопроводив его нежным посланием: «14 лет назад я встретил этого парня (тот, что с микрофоном) и эта встреча — лучшее, что происходило со мной в жизни. Один из его величайших подарков для меня, то, что он больше не берет меня, чтобы спеть караоке, ха-ха-ха!».
Фото: instagram.com, global look press