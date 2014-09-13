Голливудский актер Джим Парсонс, более известный как гениальный физик Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва», вступил в брак с графическим дизайнером Тоддом Спиваком, сообщил портал Page Six. 13 мая в Нью-Йорке пара обменялась кольцами спустя 14 лет отношений.

Публикация от Jim Parsons (@therealjimparsons) Сен 13 2014 в 10:08 PDT

Сейчас влюбленные не стесняются публично показывать свои чувства. Однако так было не всегда, ведь Парсонс много лет скрывал свою ориентацию, дабы не навредить карьере. В 2012 году Джим решился и рассказал о своем возлюбленном, а через год пара вместе пришла на официальное мероприятие. С тех пор актер открыто говорит об отношениях с Тоддом.

Публикация от Jim Parsons (@therealjimparsons) Ноя 15 2016 в 1:43 PST

Так, в ноябре прошлого года, Джим поздравил теперь уже мужа с годовщиной, опубликовав милое фото в Instagram и сопроводив его нежным посланием: «14 лет назад я встретил этого парня (тот, что с микрофоном) и эта встреча — лучшее, что происходило со мной в жизни. Один из его величайших подарков для меня, то, что он больше не берет меня, чтобы спеть караоке, ха-ха-ха!».

Фото: instagram.com, global look press