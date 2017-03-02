Сегодня звезда Comedy Woman Надежда Сысоева не на шутку взволновала поклонников. 32-летняя артистка опубликовала в своем блоге интригующее фото. На снимке Сысоева предстала в свадебном платье и белой фате, демонстрируя обручальное кольцо. Торжественный декор помещения, в котором находится Сысоева, а также стоящий рядом с ней белоснежный конь натолкнули подписчиков артистки на мысли о том, что она наконец-то вышла замуж за своего возлюбленного Илью Бачурина, который в прошлом году расстался с Равшаной Курковой.

Публикация от Надежда Сысоева (@inadenka) Май 14 2017 в 11:42 PDT

«#LOVEIS это - когда утро принцессы начинается так», — подписала снимок Надежда.

Пользователи Сети мигом завалили звезду вопросами, а некоторые и вовсе принялись поздравлять ее с радостным событием: «Красавица Наденька. будьте счастливы», «Наденька, Поздравляюююю тебя с днём Свадьбы!!! Будьте счастливы!!!», «Вы #взамуж вышли?», «Свадьба???», «Вы невеста?».

Публикация от Надежда Сысоева (@inadenka) Мар 2 2017 в 3:14 PST

Так ли это на самом деле, пока неизвестно. Не исключено, что это была очередная фотосессия или съемки нового выпуска Comedy Woman. Как пишет портал WMJ.ru, около месяца назад Илья Бачурин прокомментировал слухи о свадьбе, заявив, что они с Сысоевой не собираются связывать себя узами брака.

Фото: instagram.com