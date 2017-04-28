Григорий Лепс встретил Анну в 2000 году, когда она танцевала в составе балета Лаймы Вайкуле. Певец долго и настойчиво ухаживал, и в итоге добился ее расположения. Сама Анна признается, что поклонников тогда у нее было много, поэтому приходилось быть неприступной: «Посыпать голову пеплом и поскакать по дороге разврата — точно не мое. Такой уж я выросла — без стиля, но с мудростью».

Жена Лепса признается, что тогда ей был совершенно неважно - из шоу-бизнеса будет ее мужчина или нет. Самое главное, чтобы в нем был определенный набор качеств и именно с Григорием «пазл сложился»: «В итоге у нас получился такой брак, что мы построили большой дом, потом продюсерский центр — и ни разу не поругались в процессе. Никто не верит.». По словам жены певца, важно то, как люди ощущают себя друг с другом и какая царит «погода в доме».

Анна также рассказала, что они с мужем оба романтики, но в меру. Так, например, Григорий не дарит ей цветы, однако не скупится на ювелирные украшения. Стоит отметить, что у супругов процветает собственный ювелирный бренд GL Jewerly. Как утверждает женщина: «Для нас украшения — это эмоции, выраженные в металле и камнях».

Сейчас звездная чета воспитывает троих детей: 7-летнего Ивана, 10-летнюю Николь и 15-летнюю Еву. Анна рассказала, что в вопросах воспитания она «строгий полицеский», а Григорий «обожательный папа». Глобальные решения супруги принимают сообща, но все, что касается наследников, то здесь певец отдал борозды правления жене.

На вопрос о том, какой, по ее мнению, она нравится Григорию Анна заключила: «Мы 17 лет вместе — тут уже видишь друг друга совсем по-другому, смотришь вглубь. Наверное, мы вместе так долго, потому что все воспринимаем одинаково, для нас обоих белое — белое, а черное — черное, без оттенков. Так вот мы обточились за эти годы, да и я всегда считала, что женщина должна быть склонной к компромиссам, уметь уступать, оставаясь при этом собой.».

Фото: east news