В прошлый вторник, 28 марта, некогда первую леди России заметили в лондонском аэропорту «Хитроу» в компании бизнесмена Артура Очеретного. Очевидец, успевший сделать несколько снимков Людмилы, рассказал, что пара летела утренним рейсом «Лондон – Москва». Их увидели выходящими из зоны контроля. Артур шел впереди, разговаривал по телефону и катил тележку с багажом, а следом за ним Людмила с не менее большими чемоданами.

«Я увидел, что народ на кого-то оборачивается, конечно, стало любопытно, – делится Анатолий. – Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее. С рейса в город направлялась еще одна пара. Когда все четверо поравнялись, они обменялись несколькими фразами, обнялись, поцеловались и разошлись. Людмила и ее спутник направились к выходу из аэропорта, где их, видимо, ждал автомобиль», - поделился очевидец.

Скорее всего, пара вернулась в Москву, чтобы отметить день рождение Очеретного, которое было 29 марта.

Напомним, что официальный развод четы Путиных состоялся четыре года назад. Тогда Людмила на некоторое время пропала с таблодиов. Однако в конце 2015-го года слухи о том, что бывшая жена президента нашла нового возлюбленного, облетели всю страну. Комментарии по этому поводу, конечно же, никто не давал. Но совместные выходы в свет и фотографии стали тому подтверждением. Затем СМИ заговорили о том, что Путина и Очеретный все-таки женаты, и кроме того, Людмила взяла фамилию своего спутника. Но, опять же, никаких доказательств и подтверждение этой информации не последовало.

Фото: EastNews