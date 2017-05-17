34-летняя ведущая «Дом-2» Ксения Бородина гордится своей стройной фигурой. Быть мамой двоих детей и при этом оставаться в идеальной форме непросто, поэтому Бородина постоянно работает над этим в спортзале.

Публикация от borodylia (@borodylia) Май 17 2017 в 5:34 PDT

Результаты своих тренировок Ксения не прочь продемонстрировать, выбирая для выхода в свет обтягивающие и сексуальные платья. Так, на открытие студии красоты ведущая пришла в длинном зеленом наряде без бретелек и с глубоким декольте. Сопровождал Бородину ее муж Курбан Омаров, которого слегка смутил образ любимой. Как пишет портал WMJ.ru, позируя вместе с женой на камеру, он, вероятно, в шутку прикрыл ее соблазнительное декольте рукой. Сама Ксения с юмором отнеслась к такому жесту супруга. В своем Instagram ведущая опубликовала фото с Курбаном, подписав: «Когда у тебя муж дагестанец».

Публикация от borodylia (@borodylia) Май 18 2017 в 3:38 PDT

«У Дагестанца жена даже из дома так не вышла бы))», «Вы такие классные и с чувством юмора все отлично», «С такой фигурой можно все что угодно надеть))», «Это показуха а не муж дагестанец», «Когда муж Дагестанец,такие платья вообше не носишь.», - разделились в мнениях подписчики.

Фото: instagram.com