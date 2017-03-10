Эмили Ратажсковски провела выходной день с бойфрендом, музыкантом Джеффом Магидом. Влюбленные отправились вдвоем на пляж. Правда, Джеффу пришлось потрудиться: сделать несколько десятков кадров своей девушки в бикини.
Фотографировал Ратажковски не только Магид, но и парацци, притаившиеся неподалеку. Стоит отметить, что кадры практически не отличаются, так что Эмили не злоупотребляет фотошопом. В Instagram модель опубликовала снимки, на которых она стоит в белом бикини на берегу, а голова Джеффа расположена между ее ног. «Настроение выходного дня», — скромно подписала снимки Ратажковски.
Фото: Instagram, East News