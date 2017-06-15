Семейная идиллия Дэвида и Виктории Бекхэм многим не дает покоя. Светские сплетники пристально следят за личной жизнью бывшего футболиста, надеясь поймать его на измене. Возможно, им это удалось?

На днях в доме известного музыканта Стивена Тайлера состоялась вечеринка, на которую Дэвид пришел с супругой. Но, как выяснилось, среди приглашенных оказалась и «новая возлюбленная» футболиста. Инсайдеры сообщают, что несмотря на то, что мужчина тщательно скрывает эти отношения, его близкие друзья уже знакомы с девушкой.

Пока СМИ ссылаются на издания The Globe и CelebrityDirtyLaundry — таблоиды, которые публикуют как откровенную ложь, так и сплетни, которые имеют под собой основания. Как вы считаете, учитывая давние разговоры о проблемах в звездном семействе, способен ли любящий муж и отец на подобный шаг? Может быть, недавняя смена имиджа, когда мужчина снова вернулся к своей «юношеской» прическе неспроста, и так он просто пытается смягчить кризис среднего возраста? Или этот брак давно себя изжил? Делитесь мнениями в комментариях!

Фото: globallookpress.com