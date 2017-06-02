Саманта и Дэвид Кэмерон — весьма колоритная пара. Еще будучи премьер-министром Великобритании мужчина отличался нестандартным взглядом на общение с гражданами страны. В Сети есть масса фотографий, на которых он, являясь серьезным политиком, с удовольствием делает селфи с обычными людьми. На днях эта коллекция пополнилась еше одним необычным снимком политика.

В своем Instagram Саманта Кэмерон опубликовала пикантное фото, сделанное в постели. «Сегодня 21 год как мы женаты», — написала она.

Публикация от Samantha Cameron (@sammacameron)Май 31 2017 в 11:57 PDT

На данный момент снимок собрал почти тысячу «лайков» и более 140 комментариев.

В свободное от работы время Дэвид Кэмерон с удовольствием возится на кухне, увлекается верховой ездой и теннисом, ездит на охоту с друзьями и ходит на футбол. Его любимый клуб — «Астон Вилла».

Как и многие британские политики (мэр Лондона, например), до работы Кэмерон обычно добирался на велосипеде. В 2006 году случился скандал: водитель, который следовал за велосипедом и вез вещи слуги народа, был пойман с поличным.

В 1996 году Дэвид женился на дочери баронета и потомка Карла II Саманте Гвендолин Шеффилд.

В семье политика родилось четверо детей: Авен Реджинальд (2002), Нэнси Гвен (2004), Артур Элвен (2006), Флоранс Роз Энделлион (2010). Авен, который страдал эпилепсией, умер в 2009 году.

Фото: globallookpress.com, instagram.com