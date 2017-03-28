Актриса откровенно рассказала, как изменилось ее отношение к супругу Дмитрию Певцову после рождения сына и как им удается вот уже четверть века сохранять семью

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В это трудно поверить, но актеры вместе вот уже 25 лет! В чем секрет? Оказывается, в спокойном характере и терпении Дмирий Певцова.

«Что касается нашей семьи, она стоит на терпении моего мужа. Хотя с возрастом я учусь этому качеству, поняла, что, промолчав, берегу и себя, и Диму. Конечно, можно и высказаться, но что получишь в ответ? Либо тебе прочитают двухчасовую нотацию, либо скажут: "Сам дурак!" Разве это приятно? Хочешь всегда говорить правду — живи в лесу. Ну и без дружбы, конечно, никуда. Это великая вещь, и когда ты нашел по-настоящему близкого человека, с ним можно пережить абсолютно все. Ведь между друзьями бывает всякое — они и ссорятся, и страдают от недопонимания, но настоящие редко расстаются», — рассказала Ольга Дроздова в интервью StarHit.

Актриса также призналась, что ее отношение к мужу очень сильно изменилось после рождения сына Елисея:

«Недавно от одной женщины услышала высказывание: "Для меня прежде всего — Бог, потом — дети". И мне стало стыдно, что у меня после Всевышнего не сын, а супруг. Я это поняла после рождения Елисея, рассмотрела Диму. Раньше думала так: ну, есть у меня муж и есть. У всех он имеется. В нашем роду вообще всегда было неприлично жить без супруга, нехорошо это как-то… А став мамой, я осознала, что Дима такой же прикольный мальчишка, как Елисей, только чуть старше».

Фото: Global Look Press