Нюша не скрывает роман с генеральным советником президента Международной федерации университетского спорта Игорем Сивовым. Выяснилось, что ранее они не один раз пересекались на различных светских мероприятиях, когда еще не были знакомы. «Как я узнала, что это мое... Он открыл дверь, подал мне руку. И когда я прикоснулась к его руке, то поняла, что обратного пути нет. Можно сказать, что это любовь с первого взгляда», – цитирует артистку WMJ со ссылкой на издание «Комсомольская правда».

Желаю всем самых искренних чувств, пусть любовь управляет вашим сердцем #onelove #love #любовь #тебялюбить Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Фев 13 2017 в 11:54 PST

Певица призналась, что между ней и ее новым избранником существует особая связь, что для нее особенно важно:

«Здесь я могу провести ассоциацию со слепыми прослушиваниями: в сердечных делах я стараюсь руководствоваться шестым чувством. Для меня было важно встретить человека с похожими взглядами. Между нами существует необъяснимая связь. Ощущение, что ты этого человека знаешь не первую жизнь. Когда я, например, хочу написать ему сообщение, он мне звонит. Или у меня что-то меняется в настроении, а он уже спрашивает, что случилось. То, что он меня так тонко чувствует и понимает, было очень важным».

Напомним, недавно Нюша стала невестой: Игорь Сивов сделал предложение во время отдыха в Африке. Об этом артистка рассказала в своем Instagram, показав поклонникам помолвочное кольцо.

Фото: Instagram