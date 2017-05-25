В этом году популярная певица Нюша торжественно объявила, что отныне она — невеста. Во время путешествия по Африке, в котором ее и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игоря Сивова сопровождала мама артистки, возлюбленный Нюши сделал ей предложение. Вчера пара впервые вместе вышла на сцену, чтобы вручить награды спортсменам на церемонии закрытии сезона КХЛ в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Игорь оказался очаровательным мужчиной: он помогал своей партнерше, улыбался, шутил. «Нам очень радостно здесь быть, и для меня огромная честь объявить номинантов», — признался мужчина.

За вручением наград наблюдали Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Павел Буре, Федор Бондарчук, Тина Канделаки, Валерия, Иосиф Пригожин, Андрей Мерзликин, Зара, Виктория Дайнеко, Катерина Шпица, Михаил Галустян и другие. Вели церемонию Алла Михеева и Евгений Стычкин.

Фото: кадры из видео