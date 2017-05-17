Сегодня вновь воссоединившиеся пара — Марина Анисина и Никита Джигурда — дали пресс-конференцию. Бывшая фигуристка объяснила, что хотя официально развод состоялся, она продолжает считать себя супругой скандально известного актера. Тот, в свою очередь, рассказал, чем свела его с ума теперь уже бывшая жена, и разоткровенничался насчет из будущего ребенка.

«На протяжении нескольких лет идет травля нашей семьи. Мы действительно развелись, развод настоящий. Я слышу много всяких гадостей, что все это не по-настоящему, но наши отношения после этого стали лучше. Человеческие отношения не зависят от бумаг. Наши дети рады, что Никита приезжает и что у нас хорошие отношения», — цитирует «НСН» Марину, которая до этого на всю страну рассказывала о случаях домашнего насилия в своей семье.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)Фев 8 2017 в 3:16 PST

«Я гений, я гениальный артист. Это нескромно, но это так. Я счастливый пацан, потому что я 10 лет назад встретил уникальную женщину. Это может оценить только Песков, который женат на Навке. Это может оценить только муж Кабаевой, Хоркиной. Божественность есть в каждой женщине. Когда мне предлагали проституток, амфетамины, я отвечал: “А вы когда-нибудь камасутрили олимпийскую чемпионку”? Она уникальная, она меня строит, она из меня веревки вьет. Она молчит, улыбается своими зелеными фонарями, а я молчу, как кролик», — сообщил Никита и поведал, что уверен, что у них родится мальчик и назовут они его Джонатан.

Напомним, что у пары уже есть двое детей. Их имена — Эва-Влада и Мик-Анжель-Крист.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)Май 14 2017 в 11:53 PDT

Фото: instagram.com