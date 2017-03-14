20 марта 2010 года популярная певица Лолита Милявская вышла замуж за спортсмена Дмитрия Иванова. Он стал ее пятым мужем и тогда мало кто верил, что это надолго. Но в этом году пара отметит «медную свадьбу», и первый подарок артистка получила уже сегодня.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Мар 14 2017 в 3:18 PDT

«Я не причесанная, потому что мы с мужем прилетели на Мальту на 4,5 дня, потому что муж мне сделал подарок. Он у меня отвечает сейчас за кухню, за все что есть, он завтрак готовит, это большая редкость, потому что у нас юбилей. Юбилей позже, но свободный график оказался только эти 4 дня, и мы решили заранеевстретить 7 лет официального бракосочетания», — похвасалась она. Отсутствие прически и макияжа ничуть не смутило поклонников, пишет WMJ.

Мальту звезда сравнила с Анапой.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Мар 14 2017 в 3:24 PDT

«Мы заказали экскурсии, это подарок моего мужа, он знает, что я от этого без ума», — поделилась певица. 4 часа сегодня и 4 часа завтра влюбленные выделили для осмотра достопримечательностей, самые интересные фотографии ищите в нашей галерее.

Фото: instagram.com