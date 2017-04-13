Иногда Ксения Собчак бывает весьма откровенна с публикой. Сегодня она рассказала об «удивительном новом сексуальном опыте», который произошел у нее с Максимом Виторганом. Впрочем, выходя замуж за известного актера, она вполне могла этого ожидать.

Ксении пришлось наблюдать за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. «Казалось, много чего в жизни было — а такого — никогда))) кому комедия, а кому real peep fucking show», — резюмировала она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Апр 13 2017 в 11:18 PDT

Все это случилось с ней на премьере фильма «Яна и Янко». Сама сцена была, по признанию супруги актера, вполне невинной, фильм имеет ограничение 12+

Тем не менее Ксения пережила весьма яркие эмоции: «От нервного срыва спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт (я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде). Кроме этого потрясения могу сказать, что фильм очень добрый, а последняя сцена так хорошо написана, что глаза были на мокром месте. Всегда Судзиловскую считала очень красивой женщиной, которой красота мешает получать харАктерные роли, а тут она просто прекрасна. И смешная, и нелепая, и трогательная. Лучшая ее роль в кино на мой взгляд», — резюмировала она.

Фото: instagram.com